Esclusiva: Adama Traoré, il Napoli gradisce (per l’estate a zero). E sul rinnovo…

Il Napoli difficilmente farà mercato a gennaio. E non potrebbe essere diversamente: la squadra vola, straccia record, l’organico è di assoluta qualità. Ma il lavoro di monitoraggio continua, a caccia di occasioni per la prossima estate. Samardzic è un profilo che piace, ma in lista dobbiamo mettere – tra gli altri esterni – il nome di Adama Traoré. Si proprio lui, lo spagnolo classe 1996 (27 anni il prossimo gennaio), cresciuto nel Barcellona dove è recentemente tornato in prestito, ma poi il club blaugrana ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Traoré è rientrato al Wolverhampton, ha un ingaggio “umano” (poco più di 2,5 milioni), il nuovo allenatore Lopetegui vorrebbe che restasse. Il pressing è in corso, gli hanno fatto una proposta e lui deve dare una risposta. Gli piacerebbe fare un’altra esperienza, ha mercato in Premier (il Tottenham di Conte aveva pensato a lui) ma sa che al Napoli piace, lo stesso Napoli che lo aveva già cercato nel 2019 e la richiesta era stata di 18 milioni di sterline, più o meno la stessa cifra impiegata dai Wolves per acquistarlo dal Middlesbrough. Poi il Napoli ingaggiò Lozano, tuttavia l’apprezzamento è rimasto vivo. Il Wolverhampton continuerà a proporre il rinnovo, ma gli azzurri sono molto vigili.

Foto: Instagram Adama Traoré