L’indiscrezione: nuova Reggina, in arrivo la firma dell’esterno Porcino

Antonio Porcino torna alla Reggina, confermando quanto vi avevamo già anticipato. In queste ore stanno per essere limati gli ultimi dettagli, con la firma sul contratto. La nuova Reggina, ripartita dalla Serie D, potrà contare su Porcino nelle prossime settimane essendosi svincolato da poco dal Potenza. Ma intanto l’esterno classe 1995 ha ormai raggiunto gli accordi, sta per tornare nel club dove è cresciuto.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria