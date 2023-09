L’indiscrezione: nuova Reggina, è fatta per il portiere Martinez

Sarà Miguel Angel Martinez il portiere della nuova Reggina che riparte dalla Serie D. Confermato quanto vi avevamo anticipato ieri, il classe 1995 svincolato spagnolo sarà già domani in Calabria. Martinez è un profilo importante per D: cresciuto nel Real Madrid, tra le sue esperienze in Italia anche quelle con Catania e Triestina.