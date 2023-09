Esclusiva: nuova Reggina, in arrivo Zanchi. Portiere, trattativa per Martinez

La nuova Reggina, iscritta al campionato di Serie D con la denominazione “La Fenice Amaranto Reggio Calabria”, ha la deroga di mercato fino a mercoledì. Poco fa è stato ufficializzato l’arrivo (il ritorno) del centrocampista Alessandro Provazza, nell’aria da giorni, classe 2003 cresciuto nel settore giovanile amaranto. Ma possiamo anticipare (ringraziando sempre chi cita le fonti) qualche altra trattativa in dirittura, per esempio quella legata al terzino sinistro svincolato Andrea Zanchi, classe 1991 ex Padova, Catania, Perugia e Reggiana, ci sono gli accordi. Per la porta il profilo che piace di più è quello di Miguel Angel Martinez, svincolato spagnolo classe 1995, Triestina e Pordenone i suoi ultimi club. La trattativa è in corso, attesi sviluppi nelle prossime ore. Intanto, sono sempre vivi i contatti con il centrocampista Barillà e il difensore Cosenza, sarebbero due ritorni, con possibilità di arrivare presto a un’intesa definitiva. Vanno avanti i dialoghi con il Catanzaro per Welbeck e soprattutto Bombagi.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria