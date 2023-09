Due vecchie conoscenze per la nuova Reggina in Serie D. Come anticipato nei giorni scorsi, Francesco Cosenza e Nino Barillà faranno parte della squadra affidata a Trocini. Si tratta di due ex, reggini doc, che tornano nella loro squadra del cuore. Entrambe le trattative verranno chiuse entro la giornata di domani, ma Barillà si sta già allenando con la nuova Reggina.

Foto: logo Reggina nuovo