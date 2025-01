L’indiscrezione: Ngonge, il Verona ci ha riprovato ma deve aspettare

Poco meno di una settimana fa vi avevamo raccontato l’inserimento del Verona per Cyril Ngonge all’interno di una mini lista di club (Bologna compresa) interessati all’attaccante esterno. Possiamo aggiungere che ieri a Napoli, l’Hellas ha chiesto ulteriori informazioni su Ngonge, evidentemente il suo ritorno in prestito per pochi mesi consentirebbe di alzare il tasso qualitativo del reparto offensivo. Il Napoli ha memorizzato, ma prende tempo perché evidentemente ci sono questioni più urgenti da risolvere (Kvaratskhelia in testa).

Foto: Instagram Ngonge