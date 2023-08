L’indiscrezione: Ndoye libera Barrow. Conferme sull’interesse del Torino

Dan Ndoye al Bologna, confermato quanto vi abbiamo raccontato diverse sere fa sulla trattativa in dirittura d’arrivo con il Basilea che aveva aperto le porte per l’esterno offensivo classe 2000. Nelle prossime ore Ndoye sarà in Italia per le visite, in passato era stato cercato anche dal Torino che non ha ritenuto opportuno investire una cifra superiore ai 10 milioni di euro con i bonus. Il paradosso di questa storia è che ora il Torino ha deciso di sondare Musa Barrow, destinato ad uscire da Bologna. L’attaccante gambiano già non rientrava nei piani di Motta, come dichiarato dallo stesso allenatore. Con l’arrivo di Ndoye gli spazi si restringono ulteriormente, il Torino potrebbe decidere di uscire allo scoperto dopo il sondaggio che abbiamo anticipato in mattinata. Operazione da 6-7 milioni di euro.

Foto: twitter Bologna