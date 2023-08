Esclusiva: Ndoye, il Bologna migliora l’offerta. Accordo più vicino

Il Bologna ha migliorato nelle ultimissime ore l’offerta per Dan Ndoye, esterno offensivo classe 2000 del Basilea. La nuova offerta: 2 milioni per il prestito oneroso, altri 9 per il riscatto obbligato. Ovviamente quest’operazione non esclude quella per Roland Sallai anche se il Friburgo continua a chiedere tanto e il diretto interessato valuta altre proposte. Per Ndoye siamo molto vicini, la richiesta del Basilea è superiore di appena un milione, ma adesso gli svizzeri hanno fretta dopo l’eliminazione dai preliminari di Conference League. Ndoye aveva un accordo verbale sull’ingaggio con il Torino, una richiesta precisa di Juric, ma i granata si sono fermati a 5 milioni e hanno ritenuto opportuno non andare avanti.

Foto: Twitter Basilea