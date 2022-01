Vedat Muriqi è in uscita dalla Lazio. Confermata l’indiscrezione di AS della tarda mattinata, il Maiorca è fortemente interessato all’attaccante che alla Lazio è costato quasi 20 milioni. E c’è l’apertura di Muriqi al trasferimento. Il club di Lotito chiede garanzie sul riscatto, vorrebbe l’obbligo in caso di salvezza del Maiorca. E intanto i dialoghi sono in corso.

FOTO: instagram personale