Ormai è un nome vecchio per la Reggina, l’interesse per Adriano Montalto, ma serve il via libera del Bari. Atteso probabilmente nel pomeriggio quando il club pugliese permetterà all’attaccante di lasciare la Puglia e di raggiungere la Calabria già in serata, almeno questa è la volontà di Montalto. Cianci è destinato al Bari, la Reggina non molla Iemmello.

Foto: sito ufficiale ternana