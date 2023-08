L’indiscrezione: Milan-Taremi, la partita è sempre aperta. E il cerino ce l’ha il Porto

Mehdi Taremi è un obiettivo concreto del Milan. Il club rossonero vuole fare di tutto per regalare un altro attaccante a Stefano Pioli. Dopo aver avanzato una prima offerta iniziale di 15 milioni bonus compresi – come vi avevamo anticipato ieri – i rossoneri hanno aumentato l’offerta di in paio di milioni. Di sicuro non possono offrire di meno, ma qualcosa di più… Il Porto non è un club semplice ma, comunque, la situazione va seguita perché l’attaccante si sente pronto per un’altra esperienza. E la sua posizione assomiglia a quella di Pavaed che sarebbe andato all’Inter anche a zero. Un passaggio fondamentale in questa vicenda è legata alla percentuale che spetterebbe a Taremi in caso di cessione, sul piatto della bilancia è un discorso che va tenuto in seria considerazione perché anche da questi particolari dipenderà l’offerta del Milan. Se Taremi dovesse rinunciare, evidentemente il Milan potrebbe avere una sponda favorevole in più. I rossoneri decisi fino in fondo, chiaramente stiamo parlando di un club – il Porto – abituato a resistere, ma ci sono situazioni che possono sfuggire al controllo proprio per volontà del diretto interessato di fare una grande esperienza nel pieno della sua maturità. Per questo motivo, per ora, il Milan ha bloccato Colombo destinato al Monza proprio all’interno di quel giro a tre di attaccanti inaugurato dal trasferimento di Petagna al Cagliari.

Foto: Taremi Instagram