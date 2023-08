Il retroscena: Taremi spinge per il Milan. E il Milan spinge per lo sconto

Mehdi Taremi vivrà con grande interesse gli ultimi giorni di mercato. Poco fa ha giocato da titolare con il Porto sul campo del Rio Ave, ma avendo un contratto in scadenza tra 10 mesi è normale pensare che qualcosa potrebbe accadere fino a venerdì. Taremi spinge per il Milan, comunque con un atteggiamento di assoluto rispetto verso il suo attuale club. E il Milan spinge per lo sconto, ha già offerto 15 milioni più bonus a fronte di una richiesta che per ora scende da 25. Il Porto non molla perché sa che Taremi ha una percentuale sul cartellino, ma la situazione resta molto fluida e da seguire con il Milan che può alzare il pressing. Nel frattempo con Petagna indirizzato al Cagliari, il Monza aspetta sempre Colombo e tifa per Taremi al Milan.

Foto: Instagram Taremi