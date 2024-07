L’indiscrezione: Milan, le trame inglesi. E su Fofana…

Il Milan parla sempre con il Chelsea, ormai una caratteristica di ogni sessione di mercato. Nei discorsi affrontati, a parte Lukaku e Chukwuemeka, si è parlato ancora di Chalobah che – come raccontato a gennaio – era stato proposto al Milan durante la sessione invernale. Il profilo piace da sempre, ci sono altre squadre di Premier interessate, di sicuro Chalobah ha voglia di andare a giocare. Quando a Fofana, resta la prima scelta del Milan come anticipato nei giorni scorsi: prima si chiude, meglio è. Per la fascia destra Emerson Royal è sempre il nome giusto, le dichiarazioni dello specialista di fascia destra lasciano adito a pochi dubbi, ora bisogna procedere con il Tottenham che chiede 20 milioni. Esattamente quelli (più bonus) che vuole il Monaco per Fofana.

Foto: Instagram Fofana