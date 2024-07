L’indiscrezione: Milan, i giorni di Fofana. E su Samardzic…

È una settimana calda per ilnon soltanto perché esiste la necessità di chiudere l’operazionecon il. Ma anche perché bisogna affrontare la pratica Fofana prima che qualcuno si inserisca. C’è fiducia, l’arrivo in città diaiuta a stringere i tempi. E il Milan si dedicherà al dossier relativo al centrocampista in scadenza di contratto con il, con l’intenzione di arrivare a una totale quadratura sulla cifra relativa al cartellino. Non ci risultano offerte da 30 milioni, non potrebbe essere a quasi 11 mesi dalla scadenza di contratto, il Milan confida di andare a dama per una cifra non troppo lontana dai 20 milioni con base fissa 14-15 milioni. Bisogna fare in fretta, esaudendo la volontà di Fofana, altrimenti è sempre forte il rischio di ingolosire qualche rivale. E il Milan è operativo. Aggiornamento suavevamo raccontato che lunedì (oggi) sarebbe stato un giorno importante. I colloqui con il papà del centrocampista in uscita dall’sono andati abbastanza bene perché si può chiudere sulle commissioni dentro la cifra-limite del club rossonero (5 milioni). Ma serve un’intesa con il club friulano, l’Udinese ha sempre respinto – almeno fin qui – le proposte da 15 milioni per Samardzic, prendendo in considerazione offerte da 20 più bonus. E qui si gioca la partita: al Milan piace, assolutamente ricambiato, serve il resto.