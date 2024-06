Esclusiva: la Juve va oltre Rabiot, più Khephren Thuram di Fofana

La Juventus non si strapperà i capelli se Rabiot dovesse scegliere una nuova destinazione. Crede di aver fatto un’offerta irrinunciabile (ne parliamo a parte), ma sta già lavorando per sostituirlo eventualmente nel migliore dei modi. Dopo aver perfezionato l’operazione Douglas Luiz, la Juve andrà su Koopmeiners, ma poi dovrà prendere una nuova mezzala. Vi abbiamo parlato prima di Fofana e poi di Khephren Thuram, ma attenzione perché nelle ultime ore sono aumentati i contatti per il centrocampista in scadenza di contratto nel 2025 con il Nizza. Khephren ha altre proposte, ma la Juve avrebbe la precedenza. Fofana, che ha la stessa situazione contrattuale di Thuram con il Monaco, piace lo stesso. Ma il fratellino di Marcus è avanti nelle valutazioni, intriga davvero tanto in un centrocampo con Douglas Luiz e Fagioli più Koopmeiners trequartista. Ecco perché se Rabiot decidesse di andare altrove, la Juve saprebbe come rimediare.

Foto: Twitter Francia