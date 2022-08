L’indiscrezione: Meret, i giorni più delicati. Forse titolare lunedì, poi i nodi del mercato

Alex Meret vive i giorni più difficili da quando è a Napoli. Lunedì potrebbe essere titolare nell’esordio della sua squadra a Verona, per il momento utilizziamo il condizionale, il resto è un punto di domanda. Fino a qualche settimana fa Meret aveva l’accordo per un lungo rinnovo, adesso tutto può cambiare. Da qualche giorno è arrivato Sirigu, adesso é possibile che sbarchi un altro portiere (dal pressing per Kepa alla concreta possibilità dell’ultima settimana di trovare un accordo con il Paris Saint-Germain e con Navas). A quel punto il rinnovo avrebbe un senso? La domanda è questa. Meret deciderà, possibile che si materializzi l’opportunità Torino (già raccontata a fine luglio) oppure che emerga una soluzione all’estero. Non saranno giorni semplici.

Foto: Meret Instagram