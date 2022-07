Il retroscena: Kepa, voglia di Napoli. Meret al bivio riflette (anche sul Torino)

Kepa Arrizabalaga ha tanta voglia di Napoli. Lui ha scelto, la destinazione gli piace molto, ha chiesto al Chelsea di arrivare presto a una soluzione. Il club inglese lo vuole accontentare, anche perché sarebbe un’altra stagione all’ombra di Mendy, non a caso è rimasto a guardare anche nell’ultima amichevole con l’Udinese. Il Chelsea contribuirà in modo sostanziale all’ingaggio, come vi abbiamo anticipato i discorsi sono partiti già durante la cessione di Koulibaly ai Blues. Il Napoli avrebbe voluto inserire l’attaccante Broja che per ora è stato blindato da Tuchel, ma intanto sta procedendo spedita la trattativa per Kepa. E a quel punto si porrà il problema Meret che difficilmente firmerebbe il rinnovo in presenza di un collega destinato a fare il titolare. Su Meret confermiamo quanto detto un paio di giorni fa, potrebbe diventare un obiettivo del Torino a meno di un anno dalla scadenza e se non firmasse il prolungamento. A quel punto il Napoli andrebbe su un altro portiere, compreso Sirigu che è un profilo da non trascurare.

Foto: Instagram Kepa