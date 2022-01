L’indiscrezione: Mazzarri vuole un altro centrale per liberare Altare

Giorgioè stato il sorprendente protagonista delnelle ultime due partite (guarda caso, due vittorie). Attento, preciso, autorevole e anche autoritario: un difensore centrale giovane e di rendimento. La Reggina aveva incassato la disponibilità del Cagliari a liberarlo dopo le ultime due partite, ma per il momentolo ha bloccato. E lo liberebbe soltanto se – dopo Goldaniga – arrivasse un altro centrale: il preferito è Matteo(nel mirino anche della Samp), oggi blindato dal Milan almeno fino a quando non arriverà un sostituto. E come ha detto Paolo Maldini, non è così a scontato arrivi. Soprattutto: i tempi possono essere non rapidissimi… Ma un obiettivo del Cagliari da giorni è Armando Izzo , cercato a suo tempo dall’Udinese, in uscita dal Torino e nella speranza che accetti la destinazione.