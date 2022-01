Il retroscena: Izzo, quel doppio bivio Cagliari-Udinese

Armando Izzo non è da mesi un intoccabile in casa Toro, ma bisogna trovare una soluzione che incontri il suo gradimento. Le richieste non mancano, ma lui non ha ancora sciolto le riserve. Un paio di settimane fa lo ha cercato il Cagliari, con Mazzarri ha sempre avuto un ottimo rapporto, ma lui fin qui non ha voluto aprire. Nelle ultime ore proprio Torino e Udinese avevamo trovato un’intesa di massima per il trasferimento in Friuli, ma anche in questo caso manca il via libera del diretto interessato e ci saranno ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.

FOTO: Instagram Izzo