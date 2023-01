L’indiscrezione: Mavididi, il Montpellier non accetta la formula del Valencia

Ieri Valencia e Montpellier hanno parlato di Stephy Mavididi, principale obiettivo di Rino Gattuso per l’attacco. Il Valencia ha proposto un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto che si può tramutare in obbligo. Il Montpellier, che non vorrebbe privarsi del classe 1998, ha chiuso un obbligo garantito a 8 milioni. A queste condizioni non ci sono i margini per arrivare a un accordo.

Foto: twitter personale