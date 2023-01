Il Valencia vuole prendere un esterno offensivo importante. Come già raccontato, l’obiettivo numero uno è Stephy Mavididi, classe 1998 ex Juve. I contatti con il Montpellier stanno andando avanti, è stato fissato un nuovo summit per arrivare alla soluzione sulla formula. I francesi vorrebbero un obbligo di riscatto, il Valencia sta studiando le condizioni migliori pur di accontentare Gattuso.

Foto: Twitter Mavididi