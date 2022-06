L’indiscrezione: Matteo Ricci atteso a Istanbul per le visite con il Karagumruk

Matteo Ricci sarà un nuovo centrocampista del Karagumruk, come già raccontato nelle ultime ore. Il centrocampista definirà tutti gli aspetti burocratici, si libererà dal Frosinone che lo cederà in prestito con diritto di riscatto. E poi andrà a Istanbul, forse già domenica, per le visite con il Karagumruk: lo aspetta Pirlo.

Foto: Instagram personale