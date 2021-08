Esclusiva: Marrone, svolta Monza. E il Crotone chiede Maric

Luca Marrone è a pochi passi dal Monza, l’ennesimo colpo del club di Galliani per una squadra che stavolta non potrà assolutamente fallire la promozione in Serie A. Il difensore centrale classe 1990 ha un contratto in scadenza con il Crotone, il Monza lo ha scelto e l’operazione è destinata ad andare in porto. Il Crotone ha chiesto uno scambio con l’attaccante Maric che piace molto anche alla Cremonese.

Foto: logo Monza