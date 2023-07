L’indiscrezione: Manolo Portanova-Reggiana, solo conferme. E il contrattempo per le visite

Manolo Portanova sarà un nuovo calciatore della Reggiana, confermato quanto vi avevamo anticipato lo scorso 4 luglio. C’era il via libera del Genoa, la Reggiana stava sciogliendo le ultime riserve, ma quella svolta a un passo si è ormai materializzata. Al punto che le visite, programmate per oggi, sono saltate per l’incendio all’aeroporto di Catania. E ora verranno riprogrammate, quasi sicuramente per domani.

Foto: Instagram Portanova