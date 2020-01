Salvatore Sullo ha dimostrato di non essere una scelta adeguata per le ambizioni del Padova. La sconfitta di ieri contro il Modena ha sancito un esonero ormai annunciato. Andrea Mandorlini manterrà la pole e ha già accettato una proposta fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione. Incontro a pranzo per mettere nero su bianco, scelta già fatta.

Foto: Twitter Cremonese