Serie C: Monza-Como, è 1-1. Il Bari a valanga sul Rieti, la Reggina vince in rimonta. I risultati

Sono terminate le gare pomeridiane valide per la 22esima giornata di Serie C. Ecco quanto accaduto nei gironi A, B e C.

GIRONE A

Juventus U23-Arezzo 1-0

58′ Zanimacchia

Monza-Como 1-1

25′ Marano (C), 48′ Paletta (M)

Olbia-Pontedera 1-1

45′ La Rosa (O), 45′ Ropolo (P)

Pergolettese-Pro Patria 0-3

40′ Ghioldi 55′ Parker 90′ (+4) Mastroianni

GIRONE B

Gubbio-Arzignano 0-1

46′ Flores Heatley

Padova-Modena 0-1

58′ Ferrario

Sudtirol-Rimini 4-1

7′ Mazzocchi (S), 10′ Mazzocchi (S), 25′ Letizia (R), 46′ Beccaro (S), 72′ Casiraghi (S)

GIRONE C

Bari-Rieti 5-2

18′ Antenucci (B), 55′ Simeri (B), 69′ Del Regno (R), 79′ Simeri (B),86′ Bianco (aut.) (R), 90′ (+3) Neglia (B), 90′ (+5) Maita (B)

Bisceglie-Reggina 1-2

15′ Ebagua (B), 88′ Loiacono (R), 90′ (+8) Denis (R)

Casertana-Virtus Francavilla 1-1

6′ Castaldo (C), 90′ (+4) Perez (VF)

Catania-Potenza 1-1

15′ Ferri Marini (P), 33′ Curiale (C)

Paganese-Sicula Leonzio 0-0

Ternana-Rende 3-1

13′ Vantaggiato (T), 17′ Partipilo (T), 55′ Mammarella (T), 58′ Vitofrancesco (R)

Vibonese-Cavese 0-1

72′ Spaltro