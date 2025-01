L’indiscrezione: Malacia e il Como, gli aggiornamenti

Il Como cerca un terzino sinistro e ieri vi abbiamo parlato dell’interesse per Tyrell Malacia, classe 1999, che il Manchester United ha messo in lista di sbarco. L’apprezzamento c’è, i contatti ci sono stati e sono continuati, il Como cerca un terzino sinistro e non a caso aveva cercato anche Parisi. Ma il club vuole pensarci bene, dopo i numerosi infortuni che hanno condizionato recentemente la carriera di Malacia. Traduzione: il Como rifletterà fino in fondo prima di sciogliere le riserve, apprezza Malacia e ha l’apertura del Manchester United ma affonderà solo se sarà completamente convinto.

Foto: Instagram personale