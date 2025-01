Esclusiva: Como, obiettivo Malacia per la fascia sinistra

Il Como non si ferma, assolutamente scatenato sul mercato. C’è un nuovo obiettivo per la fascia sinistra, si tratta di Tyrell Malacia, terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Manchester United. I Red Devils lo avevano acquistato nell’estate 2022 dal Feyenoord per circa 15 milioni: ci sono altre pretendenti per Malacia, ma il Como ci sta lavorando per regalare una nuova pedina a Fabregas dentro un mercato pieno di novità. Ricordiamo che il club lombardo ci aveva provato anche con la Fiorentina per Fabiano Parisi, ma fin qui senza sviluppi.

Foto: Instagram personale