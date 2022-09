L’indiscrezione: Macia, lo Spezia ha scelto

Edoardo Macia e lo Spezia sono vicini a un accordo. Scelta praticamente fatta da parte del club ligure, c’è stato un nuovo contatto nelle ultime ore con la disponibilità dell’ex uomo mercato – tra gli altri club – della Fiorentina. Macia è stato individuato come il sostituto di Pecini che ha risolto il contratto con lo Spezia. E nelle scorse settimane, come già raccontato, c’era stata una proposta del Parma che Macia non aveva accettato.

Foto: Sito Betis