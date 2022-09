Il retroscena: Macia, due incontri e no al Parma. Ora c’è anche lo Spezia

Edoardo Macia è un candidato per prendere il posto di Riccardo Pecini allo Spezia. Ci sono stati contatti proficui, si può andare fino in fondo, per Macia (che ha maturato in passato esperienze con Valencia e Liverpool) si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo la lunga parentesi con la Fiorentina. Ma c’è di più: nelle scorse settimane Macia ha incontrato il Parma che gli ha prospettato i programmi e avrebbe voluto puntare su di lui. Macia ha valutato, ha ringraziato e ha preferito non accettare. Ora lo

Spezia che ha pensato, come raccontato, anche a Tiago Lopes.

Foto: Betis Sito ufficiale