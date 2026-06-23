L’indiscrezione: Lucca, totale apertura alla Lazio. Ora tocca ai club

23/06/2026 | 21:58:11

Lorenzo Lucca ha aperto alla Lazio. Lo scorso 15 giugno vi avevamo dato una traccia assolutamente inedita, ovvero che nell’ambito del trasferimento di Mario Gila al Napoli sarebbe stata considerata qualche contropartita tecnica. Resiste ancora l’eventuale candidatura di Rafa Marin, ma ci sono sempre più conferme sul possibile inserimento di Lucca nell’operazione, tenendo conto che poi bisognerebbe trovate una sistemazione a Ratkov. Andiamo oltre: Lucca, che era stato sondato non troppi giorni fa anche dal Genoa, ha dato totale apertura al trasferimento. E si tratta di un profilo gradito a Gattuso.

Foto: Instagram Napoli