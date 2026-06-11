L’indiscrezione: Genoa, sondaggio per Lucca. Ma tempi prematuri
12/06/2026 | 00:10:54
Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi, ma non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che innanzitutto vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può almeno in questi giorni portare a qualcosa di concreto.
Foto: Instagram Napoli