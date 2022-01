L’indiscrezione: Lucca, incontro in agenda tra Sassuolo e Pisa. Gli scenari

Lorenzo Lucca resta un nome da considerare nella lista del Sassuolo. Lo era già la scorsa estate quando vi anticipammo il forte interesse prima della sorprendente irruzione a sorpresa del Pisa che vi raccontammo il 10 luglio con chiusura che sarebbe avvenuti pochi giorni dopo.

Ora il Sassuolo ci riprova e ci sarà un incontro per capire la valutazione. Il Sassuolo stima Lucca, ma intende studiarlo anche nelle prossime settimane, per 10 milioni e passa non sarebbe un’operazione da chiudere subito. Ci sono altri club su Lucca. E quindi prevale la prudenza, pur essendoci interesse. In ogni caso sarebbe un’operazione per luglio quando il Sassuolo dovrà sacrificare Scamacca, con l’Inter in grande vantaggio.

Foto: Instagram personale