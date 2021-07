L’indiscrezione: Lucca, non solo Sassuolo. In B spinge il Pisa

Vi abbiamo già parlato di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, in uscita da Palermo. E abbiamo raccontato come il Sassuolo resti in pole, con il Bologna alle spalle. Ma ci sono un paio di club di Serie B che possono anticipare la concorrenza, soprattutto il Pisa che può decidere di fare una mega proposta al Palermo proprio per avere la meglio.

Il Sassuolo resta fortemente interessato, ma ha già un grande assortimento in attacco con i vari Caputo, Raspadori e Scamacca. Ecco perché una mega offerta dalla B, occhio al Pisa, potrebbe sparigliare le carte.

Foto: Twitter Palermo