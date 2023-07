L’indiscrezione: Luca Pellegrini, il Nizza ci riprova. La Lazio studia altre piste

Luca Pellegrini ha fatto di tutto per restare alla Lazio e non mollerà di un centimetro fino a quando ci sarà mezza possibilità. A gennaio aveva scelto la sua squadra del cuore, chiedendo all’Eintracht di essere libero con l’avallo della Juve. Ma ora siamo entrato in una pericolosa fase di stallo che potrebbe portare il terzino classe 1999 a fare altre scelta. Francesco Farioli è un suo grande estimatore e potrebbe chiedere al Nizza di fare un nuovo affondo dopo quanto vi abbiamo raccontato meno di una settimana fa. Il Nizza ha speso 18 milioni per Boga, si accollerebbe l’obbligo di riscatto di circa 8 milioni per Pellegrini, aspetta il via libera per riprovarci. La Lazio sta valutando altri obiettivi: ieri abbiamo anticipato il sondaggio esplorativo per Mario Rui, tutto questo mentre il Napoli nel giro di una settimana dovrebbe incontrare il suo agente Giuffredi per prolungare dal 2025 al 2026. Ma se la Lazio decidesse di uscire allo scoperto e di fare un’offerta concreta, le carte potrebbero rimescolarsi.

Foto: Instagram Pellegrini