L’indiscrezione: Farioli spinge per Luca Pellegrini a Nizza. Ora la Lazio…

Il Nizza vuole un esterno sinistro di qualità e l’ha individuato in Luca Pellegrini, una richiesta precisa del nuovo allenatore Farioli. Al punto che nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo sull’ingaggio e anche una mezza intesa con la Juventus. Al momento è Pellegrini che frena, la sua priorità resta la Lazio. La stessa Lazio che continua a rinviare come se fossimo ai primi giorni di giugno. Pellegrini aprirà al Nizza, che insiste, soltanto quando memorizzerà di non poter tornare alla Lazio. E per ora prende tempo.

Foto: Instagram Lazio