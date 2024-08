L’indiscrezione: Lookman, il mega rinnovo è pronto. Le sirene…

Ademola Lookman è tornato ad allenarsi, cancellando le voci degli ultimi giorni. Voci che avevano un fondamento: il Paris Saint-Germain – per ora – non si è ancora materializzato concretamente, le sirene inglese si erano solo appostate (e magari non sono sparite). Ma vale quanto vi abbiamo anticipato nella serata di ieri, ovvero che l’Atalanta ha garantito un mega rinnovo da 3,5 milioni circa a stagione con l’inserimento di una clausola (l’attuale valutazione del club di Percassi è di circa 60 milioni) che possa essere un’eventuale ipotesi di cessione nelle prossime sessioni di mercato, preferibilmente la prossima estate. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Atalanta