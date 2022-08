L’indiscrezione: Lo Celso al Villarreal (e non Ndombele) è una buona notizia per il Napoli

Lo Celso che torna al Villarreal è una buona notizia anche per il Napoli. Ci spieghiamo: il club azzurro aveva pensato al centrocampista del Tottenham, esattamente come il Villarreal aveva pensato a Ndombele. Poi il Villarreal ha preferito riportare in Spagna proprio Lo Celso che aveva messo in cima alla lista proprio quella destinazione. E adesso può aprirsi un’autostrada per Ndombele, altro esubero del Tottenham, che il Napoli ha messo in una ristretta lista dei candidati per il centrocampo dopo l’uscita di Fabian Ruiz destinato al Paris Saint-Germain. Adesso la priorità è quella di chiudere presto per Raspadori, dopo aver definito Simeone, ma Ndombele è un nome che va tenuto in considerazione. Malgrado un ingaggio importante, tenendo conto della volontà anche del Tottenham di trovare una soluzione.

Foto: Twitter Villarreal