Simeone al Napoli: oggi doveva essere, oggi è. È fatta i dettagli

Giovanni Simeone al Napoli: ieri vi avevamo anticipato che oggi sarebbe stato il giorno per chiudere. Affare fatto. Simeone è un nuovo attaccante del Napoli, 15 milioni complessivi, circa 3-3,5 per il prestito oneroso. Gli altri 12 per il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di scudetto del Napoli oppure se l’attaccante dovesse segnare 25 gol. Simeone ha voluto a ogni costo il Napoli, al punto che stanno per essere organizzare le visite già per domani, in modo da mettere il Cholito a disposizione di Spalletti per l’esordio in campionato (guardacaso a Verona…). Una scelta in piena coerenza, quella di Simeone, che nelle ultime 48 ore era stato accostato senza un motivo al Monza (che ha preso Petagna, come già raccontato) o alla Juve (che stava definendo Kostic e che pensa a Depay oltre che a Paredes). Solo Napoli per Simeone: oggi doveva essere, oggi è.

Foto: Instagram Hellas Verona