L’indiscrezione: Liotti-Avellino, venerdì le visite

Daniele Liotti sarà un nuovo calciatore dell’Avellino, come anticipato nella giornata di ieri. Un colpo importante per la Serie C considerata l’esperienza accumulata dall’esterno sinistro classe 1994. L’accordo è per un anno e mezzo, scadenza 30 giugno 2025, con la possibilità di allungare per un’altra stagione in caso di promozione degli irpini. Non erano state programmate visite per la giornata di oggi, infatti Liotti è atteso venerdì a Villa Stuart per gli esami strumentali prima della firma sul contratto che lo legherà all’Avellino.

Foto: Instagram Liotti