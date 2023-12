L’Avellino, sempre più ambizioso in Serie C, ha chiuso nelle ultime ore un colpo importante. Si tratta di Daniele Liotti, 30 anni il prossimo giugno: l’esterno sinistro, svincolato dopo l’esperienza con la Reggina, ha raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025. Operazione curata dall’agente Paolo Paloni e ormai in dirittura.

Foto: Instagram Liotti