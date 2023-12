Daniele Liotti ha firmato il contratto che lo legherà all’Avellino. Una trattativa che, come anticipato, era stata chiusa il 12 dicembre, mentre venerdì scorso si sono svolte a Roma le visite del classe ‘94 svincolato dopo l’ultima esperienza con la Reggina. C’è anche la firma sul contratto, scadenza 2025 con opzione rinnovo per un’altra stagione in caso di promozione in B dell’Avellino.

Foto: Instagram Liotti