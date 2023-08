L’indiscrezione: l’Inter e il centrocampista last minute. Il no del Salisburgo e qualche nome scartato

Mercato chiuso per l’Inter? No, come abbiamo svelato ieri sera, malgrado da qualche altra parte avessero chiuso definitivamente le porte. Oggi la retromarcia, a conferma che si agirà per un centrocampista ma soltanto se ci fosse la possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Scartati i vari Maggiore e Barak, è tornato di moda Ndombele (nome segnalato ieri e inizialmente non considerato), mentre i sogni della gioielleria Salisburgo sono stati respinti al mittente. Nel senso che sia per Lucas Gourna-Douath che per Maurits Kjaergaard, entrambi 2003, non ci sono margini per il prestito. Piacciono molto ma costano, il Salisburgo non fa sconti, quindi la strada è chiusa. È stato proposto Soumaré, come tanti altri, ma non convince. Maxime Lopez in prestito è difficile e in ogni caso chiuderebbe la strada ad Asllani, quindi non bisogna insistere troppo ma, chiaramente, al Sassuolo piacerebbe molto far rientrare il Asllani all’interno della trattativa per lo stesso Lopez, le riflessioni dell’Inter continuano. La ricerca andrà avanti, partendo dal presupposto che Sensi resterà, ma senza particolari ansie.

Foto: Instagram Soumare