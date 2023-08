L’indiscrezione: Inter, mercato chiuso? C’è ancora una possibilità

L’Inter ha preso Pavard, ma non è detto che il suo calciomercato sia chiuso. C’è ancora una possibilità che arrivi un centrocampista, ma non in presenza di una cessione di Sensi che – a meno di clamorose novità – è destinato a restare. Togliamo i nomi di Ndombele, Maggiore e Barak in qualche modo accostati all’Inter nelle ultime settimane, ci sono un paio di talenti del Salisburgo che piacciono anche se costano dai 12 ai 15 milioni. Due talenti che l’Inter ha seguito negli ultimi mesi, soprattutto Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003, muscolare e potente, quindi con le caratteristiche giuste. Nel Salisburgo c’è un altro centrocampista che l’Inter ha apprezzato recentemente, stiamo padlando di Maurits Kjaergaard, un altro 2002 di 192 centimetri un po’ diverso da Gourna-Douath. Verranno fatte valutazioni, possono uscire altri nomi, mezza idea c’è anche se per procedere con un altro innesto l’Inter deve mettere un calciatore fuori lista.

Foto: Instagram Gourna-Douath