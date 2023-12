Il Milan mette gli occhi su Lenglet. Sul difensore anche il Bayern Monaco

Come noto, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da inserire nel pacchetto arretrato già a gennaio. Come riporta Mundo Deportivo, il nome nuovo sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Clément Lenglet. Il difensore francese classe 1995 è attualmente in prestito all’Aston Villa, ma è di proprietà del Barcellona, con cui ha un contratto sino al 2026, ma di fatto non rientra nei piani di Xavi. Fonti del club blaugrana avrebbero ammesso di essere a conoscenza dell’interesse da parte del Milan. Su di lui, però, anche gli occhi del Bayern Monaco, con il club bavarese che (al pari del Milan) ha bisogno di un difensore.

Foto: lenglet-twitter-barcellona