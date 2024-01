L’indiscrezione: Lecco, incontro in corso per Salcedo e Frigerio

Il Lecco domani ha intenzione di chiudere – come anticipato – l’operazione Ndoj, il centrocampista prima si libererà dal Brescia. Ma in questi minuti c’è un incontro per chiudere l’operazione Salcedo: l’attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito all’Eldense ha deciso di accettare il Lecco, malgrado il pressing della Ternana. E nello stesso summit si sta parlando anche dell’operazione Frigerio con il Lecco. Il centrocampista del Foggia ha diversi estimatori, anche in C a Catania, ma il club lombardo potrebbe decidere di affondare. È possibile, come già raccontato, che nell’operazione entri anche l’attaccante Beretta.

Foto: sito ufficiale Lecco Calcio