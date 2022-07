L’indiscrezione: Lecce-Di Francesco a oltranza. Majer-Reggina, conferme e dirittura

Il mercato del Lecce conterrà altri movimenti per consegnare a Baroni una squadra sempre più competitiva. Intanto, la trattativa con la Spal per Federico Di Francesco, che abbiamo anticipato diverso tempo fa, procede anche se non dovessero essere inserite contropartite tecniche. E Majer, notizia di ieri, è sempre un autorevole candidato per la nuova Reggina di Pippo Inzaghi, anche in questo caso i contatti vanno avanti con ottimismo, siamo a un passo dagli accordi.

Foto: Instagram Majer