Esclusiva: Reggina, trattativa in stato avanzato con il Lecce per Majer

La Reggina vuole prendere un paio di centrocampisti forti per la Serie B. Ha l’accordo con la Cremonese per Valzania, però manca ancora il sì del diretto interessato; c’è l’intesa con il Vicenza per Proia, ma quest’ultimo non ha sciolto le riserve. Nelle ultimissime ore, ecco la novità, è in stato avanzato la trattativa per Zan Majer, sloveno in scadenza di contratto con il Lecce e tra i protagonisti della promozione in Serie A del club salentino. Majer ha appena compiuto 30 anni e ha dato disponibilità al trasferimento.

Foto: Instagram Majer