L’indiscrezione: Lecce, conferme sia su Cassandro che su Zortea per la fascia destra

Il Lecce vuole prendere un terzino destro per avere una nuova alternativa sulle fasce. Ci sono conferme totali su Tommaso Cassandro del Cittadella, anticipazione di Sportitalia di tre giorni fa, e anche su Nadir Zortea di proprietà dell’Atalanta. Quest’ultimo è un obiettivo noto della Salernitana, all’interno di rapporti non idilliaci tra Nicola e il responsabile del mercato, ma è stato sondato anche dal Lecce. Di sicuro un terzino arriverà in Salento.

foto: profilo Twitter Zortea