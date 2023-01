La Salernitana ha incontrato l’Atalanta per il terzino Zortea, non ci sono ancora gli accordi definitivi ma la trattativa è ancora in piedi. Per Nicola sarebbe la soluzione migliore per la fascia, ma Zortea è un profilo che piace molto al Lecce. E quindi ci potrebbe essere un’altra opzione in Serie A in caso di mancato accordo tra Atalanta e Salernitana.

Foto: Instagram Zortea